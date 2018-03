Dit jaar al 8 doden bij woningbranden: nieuwe website geeft tips over brandveiligheid

Elk jaar komen heel wat mensen om bij woningbranden in Vlaanderen. In 2016 stierven 78 mensen, een jammerlijk record. In 2017 kwamen 53 mensen om, en dit jaar zitten we -nog geen twee maanden ver- al aan 8 doden. Daarom hebben verschillende hulpverleningszones de krachten gebundeld samen met VZW Oscare, een nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens, om de website 'leefbrandveilig.be' te maken. "Want 2018 is inmiddels alweer een zwart jaar op het vlak van brandveiligheid", zegt Peter Van Rossum van het consortium dat de website maakte.