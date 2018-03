Amerikaanse politieagenten beroofden eigen burgers

“Een van de meest flagrante en verachtelijke daden ooit gepleegd door politie-agenten.” Darryl De Sousa, de afgevaardigde politiecommissaris van de Amerikaanse stad Baltimore, spaarde zijn agenten niet nadat de rechter maandagavond zijn oordeel had uitgesproken.



Marcus Taylor en Daniel Hersl, twee politieagenten uit Baltimore, zijn schuldig bevonden aan beroving en zwendel. Ze maakten deel uit van de Gun Trace Task Force (de Eenheid Wapenopsporing zeg maar) van de stedelijke politie.



Ex-sergeant Wayne Jenkins bewaarde maskers, koevoeten, sloophamers en een machete in zijn dienstwagen



Zo goed als heel de eenheid werd opgepakt in maart 2017, in het kader van een FBI-onderzoek. Vier voormalige rechercheurs die schuldig pleitten, schetsten een beeld van een politie-eenheid die al sinds 2008 met veel wapenvertoon illegale invallen in burgerhuizen deed, maar evengoed burgers bestal tijdens routinecontroles en drugsvangsten versjacherde.

Op die manier zouden ze honderdduizenden dollars verdiend hebben.

Tijdens het proces kwam ook de leider van de eenheid, ex-sergeant Wayne Jenkins, in opspraak. Zijn voormalige collega’s vertelden onder meer dat hen aangeraden werd BB guns te dragen, zodat ze die zouden kunnen achterlaten op de plaats-delict als ze ooit een ongewapende burger zouden neerschieten. Hij bewaarde in zijn dienstwagen een heus arsenaal aan maskers, koevoeten, sloophamers en een machete.

Baltimore, 2015. Jongeren en een politieagent staan oog in oog tijdens een mars ter nagedachtenis van Freddie Gray, een zwarte jongeman die omkwam in de cel. Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

De Gun Trace Task Force is inmiddels ontbonden. Taylor en Hersl riskeren een gevangenisstraf die kan oplopen tot zestig jaar: twintig jaar voor elk van de aantijgingen van zwendel, het plannen van zwendel en beroving.

Zorgenkind

Met deze zaak krijgt het vertrouwen tussen de inwoners van Baltimore en hun politiekorps een nieuwe knauw. In 2015 geselden rellen de stad nadat de 25-jarige zwarte jongeman Freddie Gray in gevangenschap overleden was aan een rugletsel dat hij opgelopen had tijdens zijn arrestatie.