Seks met slachtoffers van rampen: kan dat?

De onthulling over betaalde seks door medewerkers van de Britse ontwikkelingsorganisatie Oxfam, na de aardbeving in Haïti in 2010, lijkt een nieuwe aardbeving te veroorzaken. Zeker nu er ook nog aantijgingen bij zijn gekomen in de Britse krant The Observer over datzelfde Belgische missiehoofd, toen hij in 2008 in Tsjaad aan het werk was, ook voor Oxfam UK.

Waarom komt de conservatieve krant de Times pas zeven jaar na de feiten met het nieuws? Waarom hebben Oxfam noch de Britse overheid destijds extra informatie gevraagd over de leeftijd van de vrouwen? Want dat was nog erger dan de inbreuk tegen de eigen gedragsregels (geen betalende seks) en bovendien strafbaar? Waarom toont de Haïtiaanse overheid zich nu pas verontwaardigd? Was ze toen niet op de hoogte gebracht?

Schandvlek

Ze kwam met aantijgingen tegen meer dan 120 personeelsleden van hulporganisaties die de handen blijkbaar niet konden thuishouden tijdens hun verre, oncontroleerbare missie op het terrein. Er worden grote namen genoemd: Oxfam, Save The Children, Christian Aid en het Rode Kruis. Intussen is een topvrouw van Oxfam al opgestapt.

De reputatie van de door de overheid met miljoenen euro’s gesteunde organisatie heeft in elk geval een flinke knauw gekregen. En niet alleen Oxfam is geviseerd, want de zondagskrant Sunday Times had nog meer munitie klaar liggen.

Dunne lijn

Transactionele seks, prostitutie of seksueel misbruik: de lijn is dun. Het was te verwachten dat in de hele context van #MeToo ook de seksuele wantoestanden in de humanitaire sector, en meer bepaald in ramp- of conflictgebieden, nog eens naar boven zouden komen.

Maar nieuw zijn ze niet. Iedereen die al op ‘het terrein’ is geweest, weet dat er in veel sectoren rotte appels bij zijn, mannen in een machtspositie die hun morele normen laten vervagen.

Aan de andere kant staan vrouwen, meisjes soms. Sommigen bieden zich aan voor wat door onderzoekster Thea Hilhorst van de Erasmus-Universiteit in Rotterdam ‘transactionele seks’ wordt genoemd: seks in ruil voor materiële goederen, een tijdelijke strategie voor levensonderhoud. “Maar wanneer het om ongelijke machtsrelaties gaat of iemand die seksuele gunsten verleent geen keuze heeft, is er wel degelijk sprake van grensoverschrijdend gedrag”, zegt ze aan de NOS.

“Zo’n wantoestand was er zeker tijdens de orgieën van de Belgische hulpverlener RV, die hooggeplaatst was en zijn machtspositie misbruikte.”