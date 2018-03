ANC eist formeel dat Zuid-Afrikaanse president Jacob Zuma ontslag neemt

De vergadering van het uitvoerend comité van het ANC duurde 13 uur en dat tot 2 uur vannacht. Vanmiddag heeft secretaris-generaal Ace Magashule officieel meegedeeld dat de partij nu eist dat president Jacob Zuma ontslag neemt. Een ultimatum van 48 uur zoals gisteravond vermeld, wordt niet meer genoemd, maar Magashule zei er zeker van te zijn dat Zuma morgen zal antwoorden, maar er wordt nog onderhandeld.

Volgens het ANC had president Zuma voorgesteld "om te vertrekken na een overgangsperiode van drie tot zes maanden", maar de partij wil daar niet van horen. "Zuid-Afrika gaat door een periode van onzekerheid en onrust en dat is het gevolg van de niet geregelde overgang van de macht", luidt het. Het ANC wil ook dat huidig voorzitter en vicepresident Cyril Ramaphosa de nieuwe president wordt en binnenkort een State of the Union gaat voorlezen in het parlement in Kaapstad. Ramaphosa zou overigens Zuma gezegd hebben dat hij afgezet gaat worden als hij zelf niet opstapt.



Nu kan het ANC de president niet ontslaan. Ofwel stapt Zuma zelf op ofwel kan het parlement hem afzetten via een vertrouwensstemming. Het ANC heeft daar wel een meerderheid en kan dat indirect dus wel. Er is overigens een bijeenkomst van het parlement op 22 februari. Volgens correspondente Elles van Gelder is het nog niet duidelijk wat Zuma van plan is. Mogelijk probeert hij nog iets uit de brand te slepen tijdens gesprekken met het ANC. Dat zou dan kunnen gaan over immuniteit voor vervolging voor al de corruptieklachten tegen hem. Mocht het tot een afzetting in het parlement komen, zou dat evenwel grote schade toebrengen aan het imago van het ANC, zowel binnenlands als internationaal. Hoe langer Zuma blijft zitten, hoe groter die schade wordt.



Al een tijdje op weg naar de uitgang