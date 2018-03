Bart De Pauw zal niet te zien zijn in de film "De collega's 2.0"

Bart De Pauw zou acteren in "De collega's 2.0", een filmversie van de populaire komische tv-serie "De collega's" op de toenmalige BRT. De gesprekken over een samenwerking met De Pauw dateren al van een jaar geleden. In november liet de VRT weten de samenwerking met De Pauw, quizpresentator van "Twee tot de zesde macht", stop te zetten na melding van grensoverschrijdend gedrag. Het parket startte een gerechtelijk onderzoek op.

"Na gemeenschappelijk én vriendschappelijk overleg" is nu besloten dat De Pauw niet langer zal acteren in "De collega's 2.0". Volgens Vanhoof werd gekeken naar wat het beste is voor de productie.



"De collega's 2.0" wordt in december in de zalen verwacht. Acht acteurs uit de oorspronkelijke tv-serie zullen ook opduiken. Vertrekpunt van de film is een nieuw, ambitieus diensthoofd dat een teambuilding-weekend plant.