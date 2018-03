Bedrijfsleiders Dassault komen hun Rafale-gevechtsvliegtuig aanprijzen in Brussel

Morgen is de laatste dag. Dan moeten de bedrijven die de opvolger van de F-16's willen leveren aan ons land hun best and final offer indienen. Twee bedrijven zijn nog in de running: het Amerikaanse Lockheed Martin met de F-35 en een consortium dat de Eurofighter bouwt. Maar vandaag kwamen ook de Fransen weer op de proppen. Eric Trappier, de baas van vliegtuigbouwer Dassault, hoopt alsnog de Belgische overheid te overtuigen van de Rafale, ook al stapte Dassault nooit in de officiële aanbestedingsprocedure.