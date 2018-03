Belg die 5 jaar in Franse Alpen werkte, getuigt: "Ik heb het drugsprobleem aan den lijve ondervonden"

In Flaine kon Patrick Annys met eigen ogen vaststellen dat het druggebruik op en rond de skipistes sterk ingeburgerd is. Zowel in de horeca en de skiwinkels als in de transportsector wordt er volgens hem enorm veel drugs gebruikt. Ruim twee jaar geleden keerde Annys terug naar België. “Tijdens het laatste seizoen had ik het echt gehad. Ik moest constant concurreren met mensen die doping gebruikten. Zij waren constant wakker, fris en energiek. Dat is oneerlijke concurrentie: op een bepaald punt steken ze je gewoon voorbij.”