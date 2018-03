"Black Panther": een mijlpaal in de commerciële cinema

Vanaf 14 februari speelt “Black Panther” in de Belgische bioscopen, de nieuwe superheldenfilm van de befaamde Marvel-studio, makers van onder anderen “Iron Man”, “Captain America”, “Thor” en “Avengers”. Voor het eerst is de titelheld niet blank. De Black Panther waarvan sprake is de heerser van het fictieve koninkrijk Wakanda. De film heeft een vrijwel volledig zwarte cast, is gemaakt met veel respect voor de Afrikaanse tradities en cultuur, en vooral in de VS belooft het storm te lopen: alleen al in het openingsweekend wordt een opbrengst van meer dan 170 miljoen dollar verwacht. Onze filmreporter Ward Verrijcken ging praten met de hoofdrolspelers over deze mijlpaal in de commerciële cinema.