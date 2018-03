WOII-bom in buurt van Londense luchthaven onschadelijk gemaakt: London City kan weer open

London City Airport is opnieuw open nadat een bomalarm alle vliegactiviteiten een tijdlang heeft stilgelegd. Zondagavond werd in de buurt van de luchthaven een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt, die is intussen onschadelijk gemaakt. London City Airport is een kleine luchthaven, vanuit België vliegt enkel VLM Airlines er naartoe.