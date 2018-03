Brand veroorzaakt productieschade bij Aerotrim Overpelt

Aerotrim is een afvulbedrijf voor allerlei soorten spuitbussen, behalve voor voeding. Maar het is dus een chemisch bedrijf, daarom werden ook meteen de nodige maatregelen genomen toen het vuur ontstond in de installaties. Alle personeelsleden werden geëvacueerd terwijl de hulpdiensten werden opgetrommeld.

Asbest

De brandweer kreeg het vuur onder controle maar kon niet voorkomen dat een bedrijfshal en verschillende machines vernield werden. Omdat asbest was vrijgekomen, werd de buurt opgeroepen om ramen en deuren gesloten te houden. Maar uiteindelijk bleef de asbestneerslag beperkt tot het bedrijfsterrein.



Een personeelslid en een brandweervrouw raakten lichtgewond. De bedrijfsleiding verwacht dat tweederde van de productie gewaarborgd kan blijven.