Brits aanhoudingsbevel tegen Julian Assange blijft van kracht

De advocaten van Assange hadden bij de rechtbank gepleit dat het niet langer in het publiek belang was om het aanhoudingsbevel tegen hem te handhaven. De rechter in Londen heeft dat verzoek echter verworpen. Volgens haar is dat mandaat in overeenstemming met de feiten waarvan Assange beschuldigd wordt en is er niets veranderd.

Anders gezegd: het aanhoudingsbevel blijft dus van kracht en dus zal Assange wellicht nog een tijd in de Ecuadoriaanse ambassade in Londen blijven, waar hij asiel heeft gekregen. Hij zit daar al sinds 2012.

Als hij de ambassade verlaat, riskeert hij opgepakt en uitgeleverd te worden aan Zweden. Het gerecht in dat land wil hem berechten wegens klachten van seksueel misbruik door twee vrouwen. Assange ontkent de beschuldigingen.

De Australiër Assange was oprichter van de klokkenluiderssite WikiLeaks die tal van geheimen te grabbel heeft gegooid op het internet. Hij is niet langer verbonden aan WikiLeaks en zegt dat de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag politiek gemotiveerd zijn. Hij vreest vooral dat hij zou worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten.