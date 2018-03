Britse Gemenebest praat in het geheim over opvolging van Elizabeth II als staatshoofd

De Queen werd in 1953 gekroond als koningin van het Verenigd Koninkrijk en is sindsdien het officiële hoofd van wat nu het Gemenebest of Commonwealth of Nations heet, een groep van 53 landen en territoria die ooit deel uitmaakten van het Britse rijk.

De koningin is binnenkort 92 jaar en de gesprekken over haar opvolging verlopen uit respect erg discreet, maar ze zijn er wel. Zo komt binnenkort in Londen een speciale groep van de Commonwealth daarover bijeen.

In het VK wordt de Queen wellicht opgevolgd door haar zoon Charles en is er dus geen probleem. Dat geldt ook voor de 16 "realms" of staten waarvan zij officieel de koningin is. Het gaat dan om Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en een groep kleinere eilandstaten zoals Barbados in de Caraïben, Bermuda of eilanden in de Stille Oceaan.

Dat automatisme is er echter niet aan het hoofd van de Commonwealth en daarom moet er dus nu overlegd worden. Daarbij komt nog dat dat Gemenebest in 1953 bestond uit acht lidstaten en nu uit 53. Er is dus meer ruimte voor overleg en onenigheid, en de zaak moet nu blijkbaar worden uitgeklaard. Niet dat veel staten tegen prins Charles zijn. De man reist veel rond in het Gemenebest en koningin Elizabeth II had eerder laten verstaan dat wellicht niemand haar beter zou kunnen vertegenwoordigen dan haar zoon.

Een van de opties zou zijn dat er inderdaad dezelfde automatische opvolging komt als in het Verenigd Koninkrijk en dat zou problemen vermijden. Het Gemenebest werd in 1931 opgericht en omvat voormalige Britse kolonies. Die hangen samen rond de Engelse taal, wat economische en culturele samenwerking en principes zoals democratie en vrijheid. Internationaal heeft het Gemenebest echter weinig gewicht. Er zijn overigens ook republieken lid van het Gemenebest en die hebben dus geen monarch als staatshoofd.