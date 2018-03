Pop-uprestaurant van Broederlijk Delen: "Help honger de wereld uit"

Met de slogan "Help honger de wereld uit" stelt Broederlijk Delen in zijn vastencampagne het recht op voedsel, een mensenrecht, centraal. Hoewel voedsel dus een mensenrecht is, is honger voor 815 miljoen mensen een dagelijkse realiteit: zij eten 1 maaltijd per dag en bovendien vaak hetzelfde. Om dat in de verf te zetten, had Broederlijk Delen vanmiddag een pop-uprestaurant op het Brusselse Sint-Katelijneplein, vlak bij de vele restaurants.