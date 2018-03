Dakloze die celstraf wilde mag naar de cel  

De Antwerpse politie betrapte in november een dakloze zeventiger die probeerde in te breken in een vrachtwagen. De man bekende dat hij dit met opzet had gedaan, omdat hij naar de gevangenis wilde. Hij voegde hier nog aan toe dat als hij zou worden vrijgelaten, hij opnieuw een inbraak zou plegen om terug in de gevangenis te belanden.

Volgens zijn advocate kampt de man al jaren met problemen. Hij is staatloos, heeft leverkanker en vindt nergens hulp. Hij wil in de gevangenis verblijven omdat hij hier tenminste eten en een bed heeft.

De man is niet aan zijn proefstuk toe. Op het moment van de arrestatie stond de dakloze al geseind voor een inbraak in een tractor. En in 2017 werd hij twee keer veroordeeld voor zware diefstal. Daarom veroordeelde de rechtbank de man nu tot een effectieve celstraf van 24 maanden.