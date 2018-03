Waarom de Belgische kust in al zijn lelijkheid toch mooi kan zijn: "Ik heb er nog nooit een kind over horen klagen"

Eric Goens, tv-maker met roots in Koksijde

"Het is makkelijk gezegd dat onze Belgische kust lelijk is. Maar als je iemand vraagt om te kiezen tussen een wandeling in Brussel of Koksijde, gaan veel mensen toch dat laatste kiezen. Bovendien gaan er jaarlijks nog steeds heel wat Belgen op vakantie naar onze eigen kust." "Ik zie de laatste jaren dat er heel wat oude gebouwen gerenoveerd worden en er steeds meer oog is voor architectuur. Er wordt niet meer in het wilde weg gebouwd, zoals dat jaren geleden wel nog het geval was. Er is veel aandacht voor de bestaande infrastructuur, zo zijn een aantal dijken recent nog vernieuwd."

In Cadzand kan je uren op het strand lopen met honger en dorst zonder dat je een horecazaak tegenkomt Eric Goens

"Ja, bij ons is het soms druk, maar dat brengt ook een aantal voordelen met zich mee. In Cadzand kan je uren op het strand lopen met honger en dorst zonder dat je een horecazaak tegenkomt. Ik heb nog nooit een kind horen klagen over de Belgische kust. Een gocart en wafel met slagroom zijn steeds binnen handbereik."

Sergio Herman, Nederlandse kok met restaurants in Nederland en België

“Toevallig heb ik deze ochtend het artikel gezien waarover commotie is ontstaan. Ik denk dat de waarheid ergens in het midden ligt. De Nederlandse en Belgische kust zijn erg verschillend, maar ze hebben allebei hun charmes. Ik woon zelf in Knokke en vind het er fantastisch, maar Cadzand, waar mijn zaak Pure C is gelegen, vind ik even geweldig.”

Wendy Van Wanten, afkomstig uit Oostende

"Onze kustlijn is dan wel erg bebouwd, maar onze stranden zijn nog steeds prachtig. Ze zijn goed onderhouden, dat vind ik belangrijk. Daarnaast is er aan onze Belgische kust heel wat te beleven. In de zomer is er heel wat animatie en vertier. In de winter hebben we de nieuwjaarsduik, een evenement waar ik ook steeds aan deelneem. Verder heb je in Knokke een prachtige winkelstraat en in De Panne hebben we met Plopsaland zelfs een pretpark aan de kust."

Ik betrap mezelf erop dat ik voor een mooie wandeling ook wel eens de grens durf over te steken Wendy Van Wanten

"Om te wandelen aan onze Belgische kust zijn er nog heel wat mogelijkheden. Van Oostende naar Middelkerke kan je nog wandelen in de duinen, daar is geen hoogbouw. Toch betrap ik mezelf erop dat ik voor een mooie wandeling ook wel eens de grens durf over te steken."

Koen Crucke, woont in De Haan

"De Belgische kust heeft alles te bieden, ook op gebied van natuur. Er zijn voldoende duinen, maar ook bossen en het Zwin is ook een prachtig natuurgebied. Bovendien, als het hier zo slecht is, waarom hoor ik dan zoveel Nederlanders aan onze kust?"

Rapper Brihang, woont in Knokke

"Onze stranden kunnen in de zomer effectief erg vol liggen. Vroeger gingen we met het gezin ook wel eens naar Cadzand. Dat is vlakbij en als het water laag staat, kunnen we via het strand naar Nederland wandelen. Het is er inderdaad minder druk en dat zorgt voor een zekere rust. Maar ik weet niet of die Nederlanders van Natuurmonumenten al eens in het natuurpark het Zwin zijn geweest? Dat is nog een stuk dichter bij huis en daar krijg ik ook meteen een vakantiegevoel."

Hendrik Dierendonck, eigenaar van restaurant Carcasse in Koksijde