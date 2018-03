De job van je leven: verzorger van pandababy's

Het onderzoeks- en beschermingscentrum voor reuzenpanda's Bifengxia ("groene piek canyon") in de zuidwestelijke Chinese provincie Sichuan zet zichzelf in de kijker. Het centrum bestaat 15 jaar en heeft sinds 2008 ook een echte kindertuin, om het steeds grotere aantal geboortes in hun kweekprogramma aan te kunnen. Het afgelopen jaar zagen daar ruim 40 reuzenpanda's het levenslicht. Die worden vertroeteld door 144 verzorgers, voor sommigen wellicht een benijdenswaardige job.