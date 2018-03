De Queen bant resoluut plastic rietjes en flesjes aan het Britse hof

De medewerkers van Buckingham Palace, Windsor Castle en de Palace of Holyroodhouse in Edinburgh hebben de opdracht gekregen enkel nog gebruik te maken van porseleinen borden en mokken. Kartonnen bekers worden nog toegelaten, op voorwaarde dat het om gerecycleerd karton gaat.

Britse media vermoeden dat de Queen er werk van maakt, na een documentaire van de Britse bioloog en tv-maker David Attenborough (foto) over de wilde natuur in het Gemenebest. In de documentaire is koningin Elizabeth te zien terwijl ze met Attenborough praat over de plannen om bossen aan te planten over de 52 landen van het Gemenebest.