Deel van de Nederlandse oppositie steunt motie van wantrouwen tegen premier Rutte

Rutte noemt twee momenten waarop hij de situatie heeft onderschat. De eerste keer was toen de Volkskrant in oktober al een keer over de kwestie schreef. De tweede keer was onlangs, toen Zijlstra de leugen aan hem opbiechtte. Rutte maakte toen naar eigen zeggen de inschatting dat het "een zonde, maar geen doodzonde" was en dat Zijlstra met een goede uitleg wel door zou kunnen. "Ik heb het behoorlijk fout ingeschat, de impact", aldus Rutte.

Rutte verklaarde dan weer dat hij de impact had "onderschat" van de leugen die Zijlstra had verteld, en spreekt van een "politieke inschattingsfout".

Zijlstra stapte op omdat hij had gelogen over zijn aanwezigheid in het buitenhuis van Vladimir Poetin, waar de Russische president uitspraken zou hebben gedaan over een "Groot-Rusland".

"Plicht om de Kamer te informeren"

PvdA-leider Lodewijk Asscher eiste van de premier dat hij eerlijk vertelt of hij al vroeger op de hoogte was van de kwestie en of hij de zaak met anderen heeft besproken. "Bij mijn beste weten heb ik het gehoord in de week van 29 januari", aldus Rutte over het moment dat hij door Zijlstra werd ingelicht. "Ik heb niet precies scherp met wie ik het wel of niet besproken heb. Ik durf het niet met zekerheid te zeggen."

PVV-leider Geert Wilders noemt het "onaanvaardbaar" dat Rutte de Tweede Kamer niet meteen inlichtte over het nieuws. Volgens de PVV had de premier de plicht om de Kamer te informeren. Dit gaat over de "kern van het functioneren" van de Kamer, meent Wilders.