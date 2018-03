Unicef: kwart van de Iraakse kinderen leeft in armoede

Vandaag is in de Golfstaat Koeweit een wederopbouwconferentie voor de regio begonnen na de oorlog tegen IS. Geert Cappelaere, de regiodirecteur van Unicef voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika, heeft daar vooral de uiterst benarde situatie van veel Iraakse kinderen aangekaart. Volgens hem leeft een kwart van de kinderen in armoede en hebben veel gezinnen "enorm veel moeite om te overleven".

De oorlog tegen IS heeft in Noord- en West-Irak geleid tot de verwoesting van veel scholen, huizen en ziekenhuizen. Sinds 2014 -het jaar waarin IS grote delen van Irak onder de voet liep- zijn er volgens de VN 150 aanvallen geweest op onderwijsinstellingen en nog eens 50 op gezondheidscentra en hun personeel.

De helft van de scholen in Irak moet hersteld worden en meer dan drie miljoen kinderen konden de voorbije jaren tijdelijk niet naar school wegens de oorlog of omdat die instellingen gesloten waren. In de Noord-Iraakse stad Mosul alleen al zouden 21.000 huizen verwoest zijn. Veel gezinnen wonen gewoon tussen de ruïnes.

Die situatie is erg schadelijk voor kinderen en Unicef roept de internationale gemeenschap dan ook op om meer in hun toekomst te investeren. Door in de kinderen te investeren, investeer je ook in de wederopbouw van een stabiel Irak, aldus Geert Cappelaere van Unicef.