Elke Nederlander is voortaan orgaandonor

De Senaat debatteerde de afgelopen twee weken over een actief donorregistratiesysteem. Dat houdt in dat mensen die geen keuze maken, geregistreerd komen te staan als hebbende "geen bezwaar". De hoop van Dijkstra is dat dit in de toekomst tot meer orgaandonaties zal leiden.

Over de rol van de nabestaanden was de afgelopen weken veel te doen. Critici van de wet menen dat die in de toekomst minder te zeggen krijgen over wat er met de organen van hun dierbare moet gebeuren. De voorstanders hoopten dit bezwaar te ondervangen met een oproep aan de minister van Medische Zorg Bruno Bruins. Die moet nu met het middenveld in overleg treden om tot een landelijke richtlijn over de rol van nabestaanden te komen. Volgens Dijkstra blijven de nabestaanden in feite het laatste woord hebben, ook al krijgen ze geen formeel vetorecht.