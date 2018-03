EU-rapport: "8 procent Belgen loopt gezondheidsrisico's door ongezond kraantjeswater"

"In Vlaanderen wordt het kraantjeswater dagelijks gecontroleerd", zegt beleidsmedewerker Jan Dhaene van de Vlaamse Milieumaatschappij. "In 99,6 procent van de controles blijkt het water van goede kwaliteit. In die weinige stalen die toch van slechte kwaliteit blijken te zijn, zit meestal lood. "

"Dat komt omdat er in sommige oude gebouwen in Vlaanderen nog altijd loden leidingen aanwijzig zijn. Al jaren sensibiliseert de Vlaamse overheid de bevolking om die te verwijderen, maar in sommige gebouwen is dat helaas nog altijd niet gebeurd. Aan de watermaatschappijen zal het niet liggen, want die hebben het drinkwaternet al jaren geleden gemoderniseerd."