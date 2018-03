Europese ministers van Toerisme denken samen na over aanpak deeleconomie

Aangezien het gaat over een informele bijeenkomst, kunnen geen bindende besluiten worden genomen. De ministers komen vooral samen om te debatteren en ideeën uit te wisselen. Opvallend is dat niet enkel de ministers van lidstaten van de Europese Unie aanwezig waren, maar ook enkele afgevaardigden van Balkanlanden die geen lid zijn van de Europese Unie.

Doorgaans vinden de officiële raadsbijeenkomsten van de Europese ministers plaats in Brussel. Maar omdat het hier gaat over een informele top, nam Bulgarije –huidig voorzitter van de Raad van de Europese Unie- de rol van gastland op zich. De bijeenkomst zal dan ook geleid worden door Nikolina Angelkova, de Bulgaarse minister van Toerisme.

Deeleconomie, veiligheid en China

Tijdens de informele bijeenkomst zullen er drie belangrijke thema’s besproken worden. Het eerste thema focust zich op de rol van toerisme voor economische groei en regionale integratie. Er zal ook over het fenomeen "deeleconomie" (zoals coachsurfing of het verhuren van een kamer in je huis via een platform zoals Airbnb) en de Europese regelgeving hierrond bespreken.

De tweede discussie zal gaan over de rol van veiligheid van toeristische bestemmingen. Tijdens de laatste bespreking zal er gekeken worden naar het belang van toerisme tussen de Europese Unie en China in 2018. Het toeristische potentieel vanuit China is enorm. Volgens onderzoek vanuit de Europese Unie waren er in 2017 meer dan 12.4 miljoen Chinese toeristen in de Europese steden. Zo'n 200.000 onder hen zakten af naar Vlaanderen.