Facebook-wegpiraat voor 5 jaar rijbewijs kwijt

De Halse politierechter was dan ook niet mals. Onder meer op basis van zijn Facebookprofiel, oordeelde de rechter dat de jongeman niet aan zijn proefstuk toe was.

Beelden op Facebook

Op beelden was onder meer te zien hoe hij op de Brusselse Ring tijdens een race snelheden tot bijna 250 kilometer per uur haalde. Omdat de jongeman alles filmde met een Go Pro-camera die op zijn hoofd was vastgemaakt, sprak de rechter over een weerkerend patroon met voorbedachten rade. De rechter legde een rijverbod van 5 jaar op, bovendien moet de jongeman 150 uur gaan werken in een revalidatiecentrum voor verkeersslachtoffers.

Auto kwijt

Ook de vader van de jongeman moest zich verantwoorden omdat de auto waarmee de zoon reed, en die eigendom was van de vader, zo fel was opgedreven dat hij niet meer gekeurd en verzekerd was. Hij kreeg een boete van 6.000 euro en ziet zijn dure wagen niet meer terug. Die heeft de rechter verbeurd verklaard.