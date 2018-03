Francken populairste politicus op Twitter? Dat is buiten Di Rupo gerekend

In tegenstelling tot Facebook, waar ongeveer 6 miljoen Belgen op actief zijn, is Twitter een pak minder populair in ons land. Exacte cijfers zijn er niet en ook de schattingen lopen sterk uiteen, de meest optimistische spreken over 1 miljoen accounts. Al is de kans groot dat het aantal actieve gebruikers een pak lager ligt.

Relletjes op Twitter vinden regelmatig hun weg naar de traditionele media

Toch is het medium niet te onderschatten. Er zijn dan wel minder gebruikers dan op Facebook, maar er is wel een duidelijke oververtegenwoordiging van journalisten, opiniemakers, politicologen en andere mensen die wegen op het maatschappelijk debat. Discussies en relletjes op Twitter vinden dan ook regelmatig hun weg naar de traditionele media. En dat is meteen de grote kracht van het sociale netwerk.

Klassieke partijen houden stand

In tegenstelling tot Facebook, waar partijen als Open VLD en CD&V onder hun electoraal gewicht boksen, doen de klassieke partijen het op Twitter wel goed. Al staat N-VA ook hier met kop en schouders boven de andere partijen. Voor Vlaams Belang en PVDA is Twitter een minder groot succes, zeker wanneer je kijkt naar de partijaccounts.

Het zijn vooral de persoonlijke accounts van politici die goed scoren op Twitter. N-VA-voorzitter Bart De Wever doet het beter dan de algemene N-VA-account. En ook Peter Mertens (PVDA) en Filip Dewinter (Vlaams Belang) halen meer volgers dan hun partij. Een tendens die je ook bij andere partijen ziet. Geen toeval, aangezien het vooral de politici zijn, en niet de partijen, die op Twitter vaak het scherpst uit de hoek komen en reageren op de actualiteit.

Een andere vaststelling is dat er op Twitter ook iets bestaat als een ‘premierbonus’. De populairste Belgische politicus op Twitter is nog altijd Elio Di Rupo (PS). Op de tweede plaats volgt Guy Verhofstadt, al heeft hij als liberaal fractieleider in het Europees Parlement ook veel buitenlandse volgers. Huidig premier Charles Michel (MR) staat op de derde plaats.

De populairste Vlaamse politicus op Twitter is Bart De Wever, gevolgd door de liberalen Vincent Van Quickenborne en Alexander De Croo. Misschien onverwachte namen, maar niet in het Twitter-wereldje. De twee zijn al meer dan acht jaar actief op het sociale netwerk en haalden in de beginperiode van Twitter regelmatig het nieuws met hun berichten. Het bekendste voorbeeld: Van Quickenborne die in 2010 de val van de federale regering bekendmaakt met een tweet.

Francken scoort beter op Facebook dan op Twitter

Het meest opvallende is dus dat Theo Francken niet de populairste politieke twitteraar is in Vlaanderen. Hij staat slechts op de vierde plaats. In tegenstelling tot het beeld dat bij veel mensen bestaat. De #opkuisen-uitspraak? Geen tweet, maar wel een Facebook-bericht. En net op dat platform is staatssecretaris Francken de absolute koploper in de Vlaamse politiek. Alleen Guy Verhofstadt doet het beter, maar als Europees fractieleider heeft hij natuurlijk een grotere markt.

Het Facebook-succes van Francken maakt een mindere score op Twitter ruimschoots goed. Zeker als we de cijfers in detail bekijken, wordt het resultaat van Francken nog straffer. Het belangrijkste aspect daarbij is het ‘engagement’-cijfer, daarin bundelt Facebook hoeveel keer berichten worden gedeeld en hoeveel reacties er op een pagina geplaatst worden.



Duimpjes, verbaasde en boze gezichtjes. Alles telt mee. En als je dat allemaal optelt, dan kom je voor Theo Francken aan een cijfer van 3,3 miljoen. Daarna volgt de pagina van Vlaams Belang, met 1 miljoen interacties. De partijpagina van N-VA staat op een derde plaats.



De staatssecretaris geeft iedereen dus het nakijken op Facebook. Een deel van het succes ligt natuurlijk in het onderwerp van de berichten. Migratie, identiteit en veiligheid zijn nu eenmaal populaire thema’s in het huidige politieke debat. Maar veel is ook te verklaren door de directe manier van communiceren van Francken en de interactie met zijn volgers, en dus potentiële kiezers. Iets waar veel andere partijen ongetwijfeld jaloers naar kijken nu de verkiezingen stilaan dichterbij komen.