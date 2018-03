Groen licht voor gevangenis Dendermonde?

Oost-Vlaanderen Kink in de kabel in dossier nieuwe gevangenis Dendermonde

De stad wil de nieuwe gevangenis bouwen op de site van 't Oud Klooster. Het buurtcomité vindt dat een verkeerde plek. Al twee keer werden de plannen van de stad vernietigd door de Raad van State.

Maar het derde plan lijkt meer kans op slagen te maken, want in een tussenarrest heeft de Raad van State geoordeeld dat de manier waarop de locatie werd gekozen wettelijk is. De bouw van de nieuwe gevangenis én het behoud van de justitiële diensten in Dendermonde zijn volgens de burgemeester van cruciaal belang voor de stad en de tewerkstelling.