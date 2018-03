Hartverwarmend: vrienden vervullen muzikale droom van overleden Peter op StuBru

Eind januari zette Leyder (46) zijn dochter af aan de schoolpoort en werd onwel. Hij stierf heel plotseling. De voormalige commercieel directeur van de Ancienne Belgique speelde in een band, Pearly Pete genaamd. Het was zijn grote droom om ooit gespeeld te worden op Studio Brussel, en dat is vanochtend gelukt.

Broer Dirk en Stefaan van Early Pete waren met een groep vrienden te gast bij de radiozender. "Peter was zeer geëngageerd, een woordenboek is te klein om hem te omschrijven. Een schone, warme mens", eerde Dirk hem. Nadien weerklonk het sprankelende "Madness" op de radio.



"Het nummer gaat over de grote dromen die we allemaal kunnen hebben, over weelde en wijsheid. Het allerbelangrijkste is om van het dagdagelijkse leven iets bruisend te maken."

Het nummer (nog eens) horen? Klik hieronder: