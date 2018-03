Internationaal voorzitter Oxfam gearresteerd in politieke corruptiezaak

Vooral de arrestatie van gewezen president Álvaro Colom is in Guatemala groot nieuws. Colom was president van 2008 tot 2012. De openbaar aanklager in Guatemala beschuldigt Álvaro Colom van corruptie bij de publieke aankoop van bussen.

Maar de corruptiezaak in Guatemala is andermaal een tegenslag voor Oxfam, de ngo die de voorbije week herhaaldelijk onder vuur lag. Een van de opgepakte ex-politici van Guatemala is namelijk Juan Alberto Fuentes. Fuentes was minister van Financiën in het kabinet van president Colom. Na zijn politieke carrière werd Fuentes in 2015 benoemd tot internationaal voorzitter van hulporganisatie Oxfam.

Zwarte week voor Oxfam

Oxfam ligt onder vuur sinds de Britse krant The Times vrijdag onthulde dat jonge prostituees te gast zijn geweest op Oxfam-feestjes in Haïti, vlak nadat dat land getroffen was door een aardbeving in 2010. De Haïtiaanse president Jovenel Moïse sprak vandaag nog over "een grove aanslag tegen de menselijke waardigheid".