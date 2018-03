Israëlische politie wil dat premier Netanyahu in beschuldiging wordt gesteld wegens corruptie

Het gaat over twee afzonderlijke zaken. In zaak 1000 wordt Netanyahu ervan verdacht dat hij giften van rijke weldoeners heeft aanvaard in ruil voor maatregelen die hun belangen veilig stellen, in zaak 2000 wordt hij ervan beschuldigd dat hij een deal heeft gesloten met een grote krant over positieve berichtgeving in ruil voor maatregelen ten goede van die krant.

Premier Netanyahu houdt vol dat hij niets op zijn kerfstok heeft. Vanavond zei hij dat hij zijn hele leven voor Israël heeft gewerkt en dat hij zal aanblijven als premier.

Al sinds 1993 wordt de naam van Netanyahju in verband gebracht met verschillende corruptiezaken. Tot nu toe is de Israëlische premier altijd de dans kunnen ontspringen.