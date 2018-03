Kim Jong-un noemt Zuid-Korea "erg indrukwekkend"

"Na het verslag te hebben gehoord van de delegatie uitte Kim Jong-un zijn tevredenheid erover en zei hij dat het Zuiden, dat prioriteit gaf aan de Noord-Koreaanse delegatie, indrukwekkend was", luidt het in een mededeling. De Noord-Koreaanse leider gaf daarnaast te kennen dat het belangrijk is om "de goede sfeer van verzoening en dialoog" voort te zetten.