Oscar van den Boogaard out zich in nieuwe roman als "zoon van prins Bernhard"

De nieuwe roman van Van den Boogaard is een epos over twee Nederlandse families die op de grens met Duitsland wonen. Tegen de achtergrond van de geschiedenis van de 20e eeuw vallen hun levens met horten en stoten in een bepalende plooi. Nora krijgt een innige band met de tweeling van de buren, Nol en Max, die vanaf het begin van de Eerste Wereldoorlog elk aan een andere kant van de geschiedenis terechtkomen. Hun levens blijven echter voor altijd verstrengeld.

In het boek waarvoor Van den Boogaard de inspiratie in de geschiedenis van zijn eigen familie haalde, schrijft hij ook dat hij een zoon is van de Nederlandse prins Bernhard. Hij hoorde het nieuws voor het eerst van zijn moeder toen hij 14 was, nadat ze samen naar een concert op een kasteel geweest waren waar prins Bernhard ook aanwezig was. Midden jaren 50 was zij in contact gekomen met de koninklijke familie.

"Ze liepen recht op elkaar af. Ze omhelsden elkaar. Ik keek ernaar en voelde: het is net alsof iets zich nu herstelt", aldus Van den Boogaard. Zijn moeder was in die tijd aan alcohol verslaafd. "Ik heb nooit een DNA-test willen doen, maar er is geen enkele twijfel", zei de auteur hierover op 10 februari in een uitgebreid gesprek met NRC Handelsblad.

Rijksvoorlichtingsdienst: "Prins heeft met geen woord gerept over zoon"

De Nederlandse Rijksvoorlichtingsdienst zei in een reactie aan NRC Handelsblad dat er "op basis van de ons nu bekende informatie geen enkele aanwijzing voor is". "De prins heeft in het postuum gepubliceerde interview met de Volkskrant openhartig gesproken over dergelijke zaken, maar daarbij met geen woord gerept over een zoon." Prins Bernhard heeft 4 kinderen met koningin Juliana, onder hen Beatrix, en hij had naar eigen zeggen ook 2 buitenechtelijke dochters. Hij overleed in 2004.

Van den Boogaard: "Voor mij is het zo en daarom heb ik dit boek geschreven"

De roman "Kindsoldaat" is deels gebaseerd op feiten en is deels fictie, maar over het feit dat hij de zoon van Bernhard is, is Van den Boogaard stellig. Ook al heeft hij er in de Nederlandse media al kritische vragen over moeten beantwoorden. Een DNA-test zou definitief uitsluitsel kunnen brengen, maar dat hoeft dus niet voor de schrijver. "Ik weet het van mijn moeder en ik weet het van Bernhard. Hij heeft tegen mij gezegd: ik ben jouw prins. De prins kon niet toegeven dat hij mijn vader was omdat hij mijn vader (die als militair de prins adoreerde) daar enorm mee zou kwetsen", vertelde hij eergisteren bij "Jinek". "Ik heb de prins ook gezien bij het sterfbed van mijn moeder. Voor mij is het zo en daarom heb ik dit boek geschreven, ik heb mijn DNA in een boek gestopt."

Justine Marcella: "Blijft welles-nietes­spelletje"

Justine Marcella, hoofdredactrice van het royaltymagazine "Vorsten", is niet verrast door het verhaal van Van den Boogaard. "Er zijn al meerdere mensen geweest die beweren dat ze een kind van prins Bernhard zijn", vertelde ze in "De ochtend" op Radio 1. "Maar in dit geval is het wel moeilijk om aan te tonen, aangezien de schrijver geen DNA-test wil. Bernhard heeft in een groot interview wel twee buitenechtelijke dochters erkend, maar in dat interview was geen sprake van een zoon. Ik denk dat hij zijn zoon dan ook wel genoemd zou hebben. Het blijft dus een welles-nietesspelletje. In Nederland is het trouwens niet zo'n groot verhaal omdat het al vaker gebeurd is. Wij reageren er nogal laconiek op: daar is weer iemand die beweert een kind te zijn van prins Bernhard. Ik denk dan ook niet dat het zo'n langlopend verhaal zal worden als Delphine Böel bij jullie."