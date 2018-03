"Kung fury II" of hoe een cultfilm op YouTube het zowaar tot een blockbuster schopt

Michael Fassbender zal te zien zijn in "Kung fury II: the movie". Zo meldt The Hollywood Reporter. De film is het vervolg op culthit "Kung fury" van David Sandberg (zie video hieronder) en vertelt het verhaal van een politieagent die de oosterse gevechtskunsten machtig is. Fury reist de tijd in om het op te nemen tegen Adolf Hitler, alias de "Kung Führer".

Sandberg bracht een ode aan de eighties

De Zweedse regisseur David Sandberg begon zijn carrière met het maken van reclames en videoclips. Na een tijd vond hij dat hij voldoende ervaring had opgedaan en begon hij aan zijn eerste echte filmproject: "Kung fury". De film is volgens Sandberg een ode aan de eighties én aan zijn favoriete actiefilms.



Het resultaat werd een enorme culthit, kreeg een themalied gemaakt door David Hasselhoff, was te zien in de officiële selectie van Cannes 2015 en behaalde meer dan 40 miljoen views op het internet.

Gefilmd met een absurd laag budget

De film is zichzelf zeer bewust van zijn absurditeit en speelt daar ook gretig op in. Over the top actie, neon overal, oude computereffecten, nektapijten, tijdreizen en natuurlijk een DeLorean (de auto bekend uit de film "Back to the future"). Alles wat naar de jaren 80 ruikt, werd in de film gepropt.

Hoewel de film zich voornamelijk afspeelt in Miami en op verschillende "historische" plaatsen, filmde Sandberg bijna alles op zijn bureau in het Zweedse Ulmea. Zijn budget stond het niet toe om te reizen, dus filmde hij alles met een green-keyscherm en voegde hij later met special effects een achtergrond toe.



Sandbergs budget was zelfs zo laag dat hij maar één politie-uniform kon betalen, waardoor hij het volledige korps apart moest filmen en zijn figuranten later in postproductie bij elkaar kon plakken.

Van de makers van de horrorprent "It"

Het bescheiden project van Sandberg krijgt nu dus de kans om uit te groeien tot een grote Hollywoodproductie. De opvolger zal onder andere geproduced worden door KatzSmith Productions van David Katzenberg, Seth Grahame-Smith en Aaron Schmidt.



Dat trio bracht vorig jaar nog "It" uit, Hollywoods meest winstgevende horrorfilm met een opbrengst van meer dan 700 miljoen dollar (560 miljoen euro). Een reisje naar Miami kan er deze keer dus wel van af. Sandbergs eigen productielabel Laserunicorns zal het project mee ondersteunen.

De hoofdrol gaat naar Sandberg zelf. Over Fassbenders personage is nog niets geweten, maar zijn deelname zet de film alvast wat meer in de kijker. Ook David Hasselhoff is opnieuw bij het project betrokken. Of hij een nieuw themalied zal schrijven, is nog niet bekend.