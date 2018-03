Kunstencentrum Kaap: wittebroodsweken voorbij na één jaar

Geschiedenis en vernieuwing hebben elkaar nog niet gevonden

De Werf is een klinkende naam bij Brugse theaterfans. Het is een fusie van de oude Werf en Theater 19. Dat gebeurde al in 1986. Begin jaren negentig kreeg De Werf een nieuw gebouw. Daarin vonden modern toneel, jazz en hedendaagse klassieke muziek onderdak. Vrijstaat O. is veel nieuwer, het kunstencentrum aan zee bestaat officiëel acht jaar. Maar in die periode zette Vrijstaat O. wel enkele opvallende initiatieven op poten.