Levenslang voor dader van bomaanslag in Manhattan in 2016

Uit het onderzoek is gebleken dat Rahami, een Amerikaan van Afghaanse afkomst die opgroeide in New Jersey, op 17 september 2016 twee bommen had verstopt in de drukke wijk Chelsea, in het hartje van Manhattan. Een van de springtuigen is niet ontploft, terwijl door de tweede bom die verstopt was in een vuilnisbak 31 mensen gewond raakten. De ontploffing veroorzaakte ook veel paniek. Het ging om de eerste aanslag in New York sinds de aanslagen van 11 september 2001.

De 30-jarige Ahmad Rahami kwam in 1995 met zijn familie in de VS aan, en kreeg in 2011 de Amerikaanse nationaliteit. Hij verklaarde in de rechtbank dat hij radicaliseerde nadat hij te maken had gekregen met "discriminatie", omdat hij zich kleedde als moslim en werd gefouilleerd wanneer hij het vliegtuig wilde nemen.

De rechter vond die uitleg echter onvoldoende. "Wat u hebt meegemaakt, valt op geen enkele manier te vergelijken met de daden die u hebt gepleegd", zei hij. "De onvermijdelijke conclusie is dat u extreem gevaarlijk en vijandig blijft."