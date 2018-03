Lof uit Duitsland voor Bart Somers: "Hij heeft een smerig en crimineel oord tot bloeien gebracht"

Ook lof uit Groot-Brittannië

Mechelen scoort ook opnieuw hoog in een ranking van zakenblad fDi Magazine, een bijlage van de Britse zakenkrant Financial Times. De stad wordt genoemd als stad van de toekomst in vier categorieën, bij de vorige editie twee jaar geleden werd de stad drie keer genoemd. De enige andere Vlaamse stad die ook in de lijsten opduikt, is Antwerpen.

FDi Magazine, brengt om de twee jaar een top uit van Europese steden die interessant kunnen zijn voor investeerders. Er wordt onder meer gekeken naar economisch toekomstpotentieel, inzet van slimme technologie, ondernemingsklimaat en levenskwaliteit.

Dit jaar valt Mechelen in vier categorieën in de prijzen. In de categorie "Connectivity" kaapt de stad de hoofdprijs weg. In de categorie "Micro European Cities of the future 2018/2019," staat Mechelen op plaats zes plaats en bij "Economisch potentieel" op plaats tien. In de categorie "fDi Strategy" eindigt de Maneblussersstad vijfde.