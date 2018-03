Kunstbeurs TEFAF Maastricht pakt uit met eeuwenoud schilderij van Filippino Lippi

Voor het eerst in meer dan honderd jaar zal u in staat zijn om een stuk van Filippino Lippi (ca. 1457-1504) te kopen op de kunstbeurs TEFAF Maastricht. Dat meldt TEFAF zelf in een persbericht. Filippino was de zoon van de nog bekendere Fra Filippo Lippi . Voor iemand met een gemiddelde portefeuille zal het werk wel onbetaalbaar zijn, maar het is toch opmerkelijk dat TEFAF het nu kan aanbieden. De beurs loopt van 10 tot 18 maart en bevat onder meer ook een origineel beeldhouwerk van Camille Claudel (1864-1943), muze en maîtresse van Auguste Rodin (1840-1917).

Kunstshoppen in Maastricht

TEFAF is een kunstbeurs die geïnteresseerden de kans biedt in contact te komen met meer dan 275 kunstgalerieën van over de hele wereld. Vorig jaar mocht het evenement 71.000 bezoekers ontvangen uit meer dan 60 verschillende landen. TEFAF Maastricht heeft ook twee keer per jaar een tegenhanger in New York. Dit jaar viert de beurs zijn dertigste verjaardag.