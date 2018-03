Martin Schulz stapt op als voorzitter van Duitse sociaaldemocratische partij SPD

Het rommelt in de SPD die bij de vorige verkiezingen in september vorig jaar een historische nederlaag heeft geleden. Martin Schulz -voorheen nog voorzitter van het Europees Parlement- bleef toen nog wel de SPD leiden, maar raakte spoedig in een verdere neerwaartse spiraal.

Enkele dagen geleden sloot zijn SPD nog een coalitieakkoord met de CDU/CSU -de christendemocratische alliantie van bondskanselier Angela Merkel- en Schulz zou daarin minister van Buitenlandse Zaken worden. Een dag later moest Schulz die post echter al opgeven nog voor hij in functie was getreden en dat onder druk van zijn eigen partijleden.

Vanavond heeft Schulz dan zijn ontslag met onmiddellijke ingang aangekondigd als voorzitter van de SPD. Hij wordt tijdelijk vervangen door Olaf Scholz, de burgemeester van Hamburg. Eind april zal het congres van de SPD dan een nieuwe voorzitter kiezen.