Mijn kind is "aan" de sociale media. Wat nu?

Het wetsvoorstel van staatssecretaris Philippe De Backer wil de leeftijdsgrens voor het aanmaken van een sociaal profiel nu laten vastleggen op dertien jaar. Maar ook meer omkadering en betrokkenheid zijn nodig, in de eerste plaats van de ouders. Wij geven u vijf tips mee over hoe u het sociale mediagebruik van uw kroost in de hand kan houden. Paniek is daarbij niet nodig, enige alertheid is dan weer wel aan te raden.