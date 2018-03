Minister Geens aast op Facebook-, WhatsApp- en Google-accounts van verdachten

Het is nog altijd te moeilijk om toegang te krijgen tot datagegevens van verdachten in strafonderzoeken. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens van Facebook-, WhatsApp- of Google-accounts. De bedrijven die deze gegevens hebben, zijn vaak in een ander land gevestigd, voornamelijk Amerika. En zij voelen zich niet altijd verbonden door een bevel van een Belgische rechter om die gegevens door te geven.

Daarom is minister van justitie Koen Geens naar de VS getrokken. Hij gaat er bekijken hoe die gegevens makkelijk tot bij de Belgische instanties kunnen geraken. De minister wil graag Amerika - maar ook de rest van Europa - overtuigen om een wettelijke verplichting in te voeren voor bedrijven die hun diensten ook aanbieden in ons land, om internetgegevens door te geven als een Belgische rechter erom vraagt. Zowel de VS als Europa werken op dit moment aan wetgeving hieromtrent. "Het liefst zijn de Amerikaanse zogenaamde Cloud Act en de Europese richtlijn hieromtrent goed op elkaar afgestemd", zegt Geens. "Op die manier zal het hopelijk makkelijker worden voor een Belgische rechter om de gegevens te krijgen."