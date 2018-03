Mobiel netwerk 5G eerst in Limburg?

In de Cordacampus in Hasselt worden nu al toepassingen ontwikkeld. Als Limburg veel bedrijven kan overhalen om mee te werken, kan de provincie wel eens de eerste plek zijn in België waar 5G op grote schaal wordt gebruikt. Jeroen Franssen van technologiefederatie Agoria: "Traagheid in technologie wordt afgestraft, snelheid beloont! Het is een opportuniteit voor Limburg, want nu al experimenteren er een aantal bedrijven met 5G-technologie. Als we dit doen in een gebied van Hasselt, Eindhoven, Aken en Luik, dan biedt dat veel kansen voor onze provincie."

Operaties via 5G

De mogelijkheden zijn erg groot. Zo kunnen bijvoorbeeld zelfrijdende auto's met elkaar communiceren of kan een topchirurg aan de andere kant van de wereld een operatie uitvoeren op een patiënt hier.