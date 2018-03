Nederlands minister Zijlstra neemt ontslag na leugen over ontmoeting met Poetin

Halbe Zijlstra zat voor de rechtsliberale VVD (de partij van premier Mark Rutte) in het derde kabinet van premier Mark Rutte. Zijlstra, een politicus uit Friesland, was overigens een van de architecten van de coalitie tussen de VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie. Hij is de eerste minister van het derde kabinet-Rutte die moet opstappen.

Wat is er gebeurd?

Op het congres van zijn partij in 2016 had Halbe Zijlstra gezegd dat hij op een informele vergadering was geweest in een buitenverblijf van de Russische president Poetin. Zijlstra beweerde dat Poetin op de meeting had gezegd dat hij onder "Groot-Rusland" niet alleen Rusland, maar ook Wit-Rusland, Oekraïne, de Baltische Staten en Kazachstan verstond.

Vorig weekend gaf Zijlstra toe dat hij nooit bij Poetin was geweest, maar dat hij had vernomen wat Poetin had gezegd van Shell-topman Jeroen van der Veer. De Shell-functionaris ontkende echter dat hij dat verhaal aan Zijlstra had verteld. Zijlstra had met andere woorden niet alleen gelogen over zijn ontmoeting met Poetin, maar bovendien had hij Poetin woorden in de mond gelegd die de Russische president niet had uitgesproken. De Nederlandse minister besefte dat hij zijn geloofwaardigheid kwijt was en besliste dus op te stappen.