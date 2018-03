Nederlandse rechter verbiedt speciale rookruimtes in de horeca

De zaak was aangespannen door Clean Air Nederland (CAN), een belangenvereniging die ijvert voor een rookvrij Nederland. CAN had gepleit dat de uitzondering voor rookruimtes in strijd is met de Kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de bestrijding van tabaksgebruik, een verdrag dat Nederland en België ondertekend hebben. De rechter is de organisatie daarin gevolgd.

Het hof stelt in zijn argumentatie dat niet-rokers sociale druk kunnen voelen om zich bij de rokers in de rookruimtes te voegen. "Het is in de praktijk ook onvermijdelijk dat rook uit de rookruimtes ontsnapt en in de rookvrije gedeeltes van de horeca-instelling doordringt en dat werknemers die in de rookruimtes moeten opruimen, aan tabaksrook worden blootgesteld. Dit is gevaarlijk, omdat vaststaat dat er geen veilige mate van blootstelling aan tabaksrook is."

Er is nog hoger beroep mogelijk tegen de uitspraak. Het staat dus nog niet vast dat de rookruimtes meteen gesloten zullen worden. Horeca-koepel KHN (Koninklijke Horeca Nederland) is een felle tegenstander van een verbod op rookruimtes. "Rookruimtes zijn de manier om zowel rokers als niet-rokers te kunnen bedienen. Onze ondernemers hebben hier ook in geïnvesteerd", zo klonk het toen de rechtszaak werd aangekondigd.

CAN had ook gevraagd om alle rookruimtes in openbare gebouwen te verbieden, maar die vraag heeft het hof afgewezen.