Is de Belgische kust om te janken? Nederlandse natuurvereniging vindt alvast van wel  

In de Volkskrant en The Guardian werd onlangs aandacht besteed aan het groeiende aantal toeristen aan de Nederlandse kust. Bij die toeristen zijn ook heel wat Belgen. De rust en de natuur worden genoemd als troeven van de Nederlandse kust. En daarbij wordt de vergelijking gemaakt met Vlaanderen.



"Daar was geen beleid en nu is het één grote boulevard. De Vlaamse kust is om te janken. Daarom komen al die Belgen hier", zo zegt Bjørn van den Boom van Natuurmonumenten, een Nederlandse organisatie die natuurgebieden beheert, in de Volkskrant.

"Het is verschrikkelijk. Het is erg om te zeggen, maar ik heb nog nooit een Belg ontmoet die het daar niet mee eens is. Er is geen kwaliteitsvol landschap meer. En dat is een gevolg van de overheid die niet plant en beheert hoe ze wil dat de kustlijn eruitziet", voegt hij eraan toe bij The Guardian.