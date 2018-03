5,5 miljoen euro schadevergoeding voor het overschilderen van graffiti in New York

In New York krijgen 21 graffitikunstenaars een schadevergoeding van 6,7 miljoen dollar (omgerekend zo'n 5,5 miljoen euro) omdat een eigenaar hun werk overschilderde. De graffiti was aangebracht op de gevel van oude pakhuizen in Queens. Het gebouw was al sinds de jaren '90 een toeristische trekpleister waar graffitikunstenaars van over de hele wereld naar toe kwamen om werk te maken.