Omdat men op Facebook alleen maar gelukkig mag zijn…

Het is al zo vaak gezegd geweest en blijkbaar moet het blijven gezegd worden: op Facebook is het leven vaak pure fun, ziet alles er geweldig uit en komt perfectie soms erg dichtbij. Maar het echte leven is natuurlijk iets helemaal anders. Een koppel kan dan bijna niet anders dan de schijn voor familie en vrienden hoog te houden. Dat uitgangspunt werkte de 23-jarige Gus Johnson uit in een hilarisch filmpje dat op één dag tijd al bijna 300.000 keer bekeken werd op YouTube. Want ook al zeggen de foto’s duidelijk iets anders, op Facebook ben je alleen maar gelukkig.