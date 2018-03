Onbekenden zetten kruisen met namen van slachtoffers aanslagen Brussel aan Duitse moskee

Onbekenden hebben op de bouwwerf van een moskee in Regensburg, in het zuiden van Duitsland, afgelopen weekend 26 kruisen neergezet met daarop namen van slachtoffers van de aanslagen in Brussel en Zaventem van maart 2016. De Turks-Islamitische Unie voor Islamitische Zaken spreekt van een islamofobe actie.