Onderzoek wrak van sportvliegtuigje gaat voort

Voorlopig wijst alles in de richting van een ongeval maar het zal nog wel even duren vooraleer er volledige zekerheid is over de oorzaak. "De restanten van het vliegtuigje zijn overgebracht naar Brasschaat," zegt Jeroen Swijsen van het parket Limburg, "en daar zal de luchtvaartinspectie onderzoeken of er eventuele technische mankementen waren. Ze zullen ook de zwarte doos moeten uitlezen en ook de eventuele communicatie die er was zal nagegaan worden. Dus ik denk dat het nog even kan duren vooraleer men met 100 procent uitsluitsel kan zeggen wat de oorzaak is geweest van de crash."

Autopsie

Vanmiddag vindt er ook een autopsie plaats op de lichamen van de twee slachtoffers. Het gaat om een man van 69 uit Namen en een man van 61 uit Moeskroen. Ze waren in Wevelgem opgestegen en onderweg naar Genk, om daar de communicatie-apparatuur te laten vervangen.