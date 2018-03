Ontvoerder van "Chibok-meisjes" veroordeeld tot 15 jaar cel in Nigeria

De man die deels gehandicapt is, had beweerd dat hij gedwongen is geweest om mee te werken met de terreurgroep Boko Haram die al jaren moordpartijen en ontvoeringen uitvoert in het noordoosten van Nigeria. Hij was zo ook betrokken bij de ontvoering van de meisjes. De rechtbank heeft met die redenering echter geen rekening gehouden en zegt dat de man de vrije keuze had om al dan niet mee te werken met Boko Haram.

Die groep ontvoerde in april 2014 in de stad Chibok 219 meisjes tussen 12 en 17 jaar bij een aanval op een school. De meisjes verdwenen en doken af en toe op in propagandavideo's van de groep. Wereldwijd werd daarop verontwaardigd gereageerd, onder meer met de actie "Bring Back our Girls". Onder meer voormalig First Lady Michelle Obama sloot zich daar bij aan.

Intussen zijn 107 van die meisjes bevrijd door het leger of vrijgelaten door Boko Haram. Anderen zijn nog vermist en in een video vertelden een aantal van hen onlangs dat ze niet willen terugkeren.

Boko Haram is een islamistische terreurgroep die al decennia lang het noordoosten van Nigeria onveilig maakt. De groep is ook actief in buurlanden zoals Tsjaad en Niger en heeft zich enkele jaren geleden achter het terreurnetwerk van IS geschaard.