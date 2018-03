Ook Dilsen-Stokkem verbiedt lezing van islamprediker Ali Houri

Ali Houri is een islamprediker die al langer in Limburg lezingen geeft. Maar eind vorig jaar veroorzaakte een lezing in een zaal van de stad Genk commotie. De man riep daar jongeren onder meer op om geen muziek meer te beluisteren. Na overleg met de Genkse VZW Het Kompas besliste Genk om de lezingen stop te zetten.



De VZW trok daarop naar Dilsen-Stokkem met de vraag om lezingen te geven in de polyvalente zaal De Zavel. Maar het stadsbestuur van Dilsen-Stokkem heeft die aanvraag afgewezen. Eerst voor een lezing vorige maand en nu ook voor twee lezingen in maart.

Volgens burgemeester Lydia Peeters gebeurt dat uit veiligheidsoverwegingen. "Wij verwijten de VZW Het Kompas niets maar er is een kans dat die lezingen opnieuw commotie zouden veroorzaken. De politie heeft dan ook geadviseerd om de lezingen niet te laten plaatsvinden."