Open VLD: "Verdubbel de boetes voor middenvakrijders"

"Wie links inhaalt moet na dat manoeuvre terug naar rechts uitwijken. Wie dat niet doet, begaat een overtreding van de eerste graad", stelt Open VLD-Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu. Middenvakrijders riskeren vandaag dus een boete van 58 tot 85 euro.

Maar, zo zegt Battheu, rechts inhalen is een overtreding van de tweede graad, goed voor boetes van 116 tot 160 euro. Nochtans zijn die boetes vaak onrechtstreeks het gevolg van andere chauffeurs die op het middenvak blijven hangen. "Het is niet logisch dat beide feiten niet even zwaar worden bestraft."