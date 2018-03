Repatriëringen hervat na Soedan-rapport: eerste Soedanees op vliegtuig gezet

Vanmorgen zijn er twee pogingen geweest om twee mannen op een vlucht te zetten naar de Soedanese hoofstad Khartoum. Eén man is vertrokken, de ander heeft zijn repatriëring geweigerd. Beide dossiers werden eerder aan het artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens getoetst. De Soedanezen zouden in het Maximiliaanpark zijn opgepakt.

"Vandaag heeft de eerste repatriëring plaatsgevonden van een Soedanees die een asielaanvraag had ingediend en die volledig afgewezen was", reageert staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). "Die had duidelijk geen bescherming nodig en was niet onderdrukt. In die zin kon dat doorgaan en dat is nu ook gebeurd."

De repatriëringen naar Soedan waren een tijdlang gestopt, omdat er getuigenissen waren van folteringen. Maar volgens een recent rapport bleken die getuigenissen niet helemaal te kloppen. Daarna heeft de regering beslist om de repatriëringen naar het Afrikaanse land te hervatten.